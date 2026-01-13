Джо Джонас вече запозна новата си с дъщерите си

Явно отношенията между Джо Джонас и Татяна Габриела са сериозни. Връзката е по-различна от предишните на певеца - след развода му със Софи Търнър. 36-годишният певец иска да кара полека с нещата. Джо и моделката бяха забелязани заедно на среща през ноември и тогава се появиха слуховете, че са двойка.

Сега източници разкриват, че двамата "първо започнаха да се опознават късно през миналото лято".

"Те бяха забелязани на дискретни срещи за кафе в Лос Анджелис. Изглежда, че са станали по-сериозни оттогава, и бяха заедно в няколко града, включително Ню Йорк и Маями", посочва източник на "People".

След раздялата със съпругата си Софи Търнър през септември 2023 г., Джонас имаше няколкомесечна връзка със Сторми Брий в първите месеци на 2024 г. Но явно нещата не са били сериозни.

Източникът казва, че романсът между изпълнителят и Татяна "изглежда различно", тъй като тя започва да се вижда с дъщерите му - Уила и Делфин.

"Те очевидно се разбират, забавляват се, и по-важното - той ѝ се доверява да е около децата му.", коментира източникът.

