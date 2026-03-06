IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Късметлийски дни през март за всяка зодия

Ето кои са те

06.03.2026 | 17:45 ч. 2
Снимка: istock

Чудите ли се кой ден през март 2026 ще ви е най-късметлийски? Няма как да знаем със сигурност, разбира се, но можем да се допитаме до астролозите. Според тях за всяка зодия през месеца ще има поне една дата, заредена със силна енергия. Това ще бъде период, в който сякаш всичко ще работи в наша полза и нещата ще се случват с лекота. 

Овен: петък, 20 март

За Овните март ще бъде време за решителни действия и нови успешни начинания. Денят е подходящ да покажете своя характер и да не се страхувате от открити разговори. Късметът ще ви съпътства, ако използвате появилите се възможности.

Телец: неделя, 29 март

За Телците този ден ще донесе усещане за спокойствие и увереност в бъдещето. Възможни са добри финансови новини или важна покупка. Позволете си малко удоволствие – напълно го заслужавате.

Близнаци: сряда, 18 март

Денят ще бъде наситен с информация и нови контакти. Преговори, интервюта и запознанства ще се развиват успешно. Има вероятност да получите предложение, което отдавна очаквате.

Източник: Късметлийски дни през март за всички зодии

