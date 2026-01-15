Маникюрите, които превземат 2026 г.

Преди седмици посрещнахме 2026 г. и новите тенденции за годината доста бързо започнаха да се очертават. Ясно е, че в последните години маникюрът е изключително важна част от визията на една дама. Какво е модерното при него сега? Ето хитовете за годината, според "Teen Vogue".

Всякакви тонове синьо

Скоро стана ясно, че синьото е сред цветовете, които ще властват през цялата 2026 г. Това се отразява и върху маникюрите. За зимните месеци и хладното време залагайте на тъмносиньо или кралско синьо - стоят много елегантно. За пролетта - на бебешко синьо или класическото за сезона пастелно синьо. А за лятото - на кристално синьо и синьо-зелено - като морето. През есента отново преминете към тъмните тонове на цвета.

Бледожълто

Това беше един от най-популярните цветове за 2025 г. - особено през пролетта и лятото. Явно през 2026 г. той няма да ходи никъде и остава много хитов. Но най-вече - за ноктите. Маникюрите в бледожълто са много модерни през цялата година. Това е интересен кремообразен нюанс, съчетаващ слънчеви лъчи и весело бяло. Стои много стилно, тъй като не е крещящ, но създава настроение. Идеален за любители на минимализма. Нека цветът е матов, леко бляскав.

Нокти на точки

Едва ли има изненадани. Дрехите, аксесоарите, чантите, обувките и маникюрите на точки са огромен хит в последните месеци и това остава вярно и за 2026 г. Специално ноктите на точки стоят едновременно игриво, слънчево, но и елегантно. През годината редовно залагайте на такива маникюри. Може да изберете класиката - черно и бяло. Или пък кафява основа и сини точки. За смели дами - розова основа и оранжеви точки. Сиво-зелена основа с жълти точки също е хит.

