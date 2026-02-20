IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан и Хавиер Милей "купонясваха" по време на "Съвета за мир" на Тръмп ВИДЕО

Според някои анализатори Милей се е държал детински

20.02.2026 | 22:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.

Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета.

Сега обаче поведението му на Съвета за мир породи смесени коментари. Според някои анализатори той се е държал детински по време на една сериозна проява.

Кадрите от изявата на Милей на Съвета за мир са взети от акаунта в „Инстаграм“ на Орбан, пише АНСА, цитирана от БТА. 

Хавиер Милей Съвета за мир Виктор Орбан Елвис
