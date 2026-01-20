Как правилно да четем етикетите на храните?

Рафтовете в магазина са изпълнени с много информация –ярки опаковки, етикети, цени, здравословни твърдения и умело подбрани порции се борят за вниманието ви, докато вие бързате или пазарувате гладни. Но малката черно-бяла таблица – хранителната информация и списъкът със съставките – е мястото, което разказва истинската история за продукта. Тази статия ще ви преведе през нея на ясен и разбираем език, ще ви даде лесни правила за пазаруване и практични съвети, така че етикетите да ви помагат, а не да ви объркват.

Започнете с размера на порцията – той променя всичко

Преди всичко погледнете размера на порцията и броя порции в опаковката. Калориите и хранителните стойности на етикета се отнасят за една порция – не непременно за цялото количество, което ще изядете. Като основна мерна единица се приема 100 грама. Опаковка, която изглежда като една порция, реално често съдържа две или повече. Ако изядете всичко, трябва да умножите стойностите. Размерът на порцията е „филтърът“, през който трябва да се тълкуват всички останали числа.

Калориите и какво означават за вас

Калориите показват колко енергия съдържа една порция, най-често 100 грама. Те са полезни за сравняване на сходни продукти или за съобразяване с дневните ви нужди. Но сами по себе си калориите не показват дали идват от фибри и витамини или от голямо количество добавена захар – затова ги приемайте като ориентир, а не като пълната картина.

Източник: Как да четем етикетите на храните, без да се объркваме