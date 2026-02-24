CLWD – новото креативно пространство в сърцето на София

Всяко събитие започва с място. А когато то вдъхновява, възможностите нямат граници. В сърцето на София отвори врати място, което улавя ритъма на новото време - CLWD – модерно пространство, което обединява света на изкуството, бизнеса и градската култура. То не просто събира хора, а създава преживявания.

CLWD е създаден, за да дава живот на различни събития – място, което може да се трансформира от дневна конференция в нощно парти, от изложба в нетуъркинг вечер. Със своето централно разположение, професионално озвучаване и светлинен дизайн, пространството дава свобода на организаторите да създават изцяло персонализирана атмосфера – от минималистична бизнес визия до артистична експлозия.

“CLWD е като платно – всяко събитие му придава собствен характер. Искахме да създадем място, което да не прилича на нито едно друго – място, което диша с идеите на хората” - споделят създателите на пространството.

През деня CLWD е дом за корпоративни формати, конференции, уъркшопи и презентации, а вечер се превръща в сцена за арт събития, концерти, стендъп, изложби или социални срещи. Гъвкавата му структура позволява всяко преживяване да има собствен облик в сърцето на града.

С отворена програма за нови партньорства и събития през 2026 година, CLWD се очертава като място, където бизнесът среща креативността, а събитията оживяват.

Вижте повече за CLWD на www.clwd-space.com