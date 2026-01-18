6 модни урока от Бриджит Бардо

Френската актриса, певица и активистка за правата на животните, Бриджит Бардо почина в края на 2025-а, на 91-годишна възраст.

През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век чувствената аура на Бардо, зашеметяващите извивки и възхитително палавият поглед я издигат до статута на абсолютна френска модна икона и секс символ. Ето и няколко модни урока, които можем да научим от нея:

Балеринки

С кукленското си излъчване, балеринките се появяват през 60-те години на миналия век на краката на Бардо, като в крайна сметка се превръщат в нейните емблематични обувки.

Те се завръщат с пълна сила през последните няколко години, превръщайки се в истински моден аксесоар, украсен с каишки, кристали и други детайли.

Небрежна елегантност

Докато Коко Шанел проповядва перфектния костюм, Бардо въвежда култа към умишленото небрежно. Разрошената коса, широката пола, ленената риза, хвърлена небрежно през рамото - това е нейният автограф.

Тя показва, че истинската привлекателност идва от чувството за лекота и комфорт. Този моден урок ни приканва да не се стремим към стерилно съвършенство. Развалената плитка, ризата с ръкави, вързани на кръст, свободна тениска с джинси висока талия - това са съвременните версии на нейната небрежна женственост.

Кариран принт

Той фино флиртува едновременно с буржоазната елегантност и внушителната чувственост. Карираният принт е популяризиран през 50-те години на миналия век от Бриджит Бардо, когато тя се омъжва за Жак Шарие в розова карирана рокля. Този принт бързо се превръща в синоним на стила на иконата.

