Атанасовден ден е: От днес зимата започва да си тръгва

Православната църквата почита паметта на св. Атанасий Велики

СНИМКА: Храм "Св. Атанасий" - Лясковец



На 18 януари Православната църквата почита паметта на св. Атанасий Велики, който е наричан "стълб на Православието". Българският патриарх Даниил ще отслужи празнична света литургия от 9 ч. в храма в софийското село Горни Лозен, който носи името на светеца. След службата на вярващите ще бъде раздаден благословен обяд.

"Свети Атанасий Велики, баща на православното богословие – личността му и делото му оставят отпечатък върху монашеството и истината на вярата като спасение на човешката душа", разказва отец Георги Марков от храм "Свети Атанасий" в софийското село Горни Лозен:

"Свети Атанасий Велики е сред най-светлите авторитетни личности в историята. Той вижда в църквата Тяло Христово, в което истината на вярата е жизненоважна за спасението на човека и за неговата душа."

Светецът Атанасий е имал силна връзка със Сердика като един от значимите християнски центрове на Балканите през III-IV в.

"В Сердика се провежда един изключително важен църковен събор. Тогава се утвърждава и Символът на вярата. Свети Атанасий е проповядвал и служил в Сердика, така че мисля, че е редно на този ден да се съберем повече хора, да отправим молитва към нашия патрон на църквата в село Лозен, Свети Атанасий."

Храмът в село Горни Лозен е един от малкото, носещи името на Св. Атанасий Велики. Днес там ще служи българският патриарх Даниил.