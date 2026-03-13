Ким Кардашян и Луис Хамилтън все по-влюбени и щастливи

Връзката между Ким Кардашян и Луис Хамилтън се развива чудесно. За романтичните отношения между 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател се разбра преди малко повече от месец.

"Те продължават да са успешни и са наистина щастливи. Луис е лудо влюбен и тези, които са най-близки с него, вярват, че той най-накрая е срещнал половинката си. Той чакаше над десетилетие за своето мечтано момиче и е луд по нея. И двамата са отдадени на това да накарат нещата да проработят, независимо колко дълго е разстоянието или колко заети са те. Заради това, че връзката им започна първо с приятелство - тези, които са им най-близки, вярват, че това може да е последната връзка за тях", коментира източник на "Us Weekly".

