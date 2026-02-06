Кардашиян и Хамилтън са приятели с привилегии

Продължава да се появява нова информация за връзката между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън. Твърди се, че в момента 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател са приятели с привилегии. Двамата могат да ходят на срещи и с други хора, а освен това Луис сега не желае да бъде доведен баща.

"Луис и Ким не се срещат само един с друг. Той не търси това да се задоми с някого, включително и Ким, но те са ОК с това да прегърнат слуховете и да имат вибрациите на приятели с привилегии", коментира източник на "Daily Mail".

Друг източник казва, че Хамилтън е бил до Кардашян в трудни ситуации.

