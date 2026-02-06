IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 112

Кардашиян и Хамилтън са приятели с привилегии

Скоро бяха забелязани заедно в Париж

06.02.2026 | 21:02 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Продължава да се появява нова информация за връзката между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън. Твърди се, че в момента 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател са приятели с привилегии. Двамата могат да ходят на срещи и с други хора, а освен това Луис сега не желае да бъде доведен баща.

"Луис и Ким не се срещат само един с друг. Той не търси това да се задоми с някого, включително и Ким, но те са ОК с това да прегърнат слуховете и да имат вибрациите на приятели с привилегии", коментира източник на "Daily Mail".

Друг източник казва, че Хамилтън е бил до Кардашян в трудни ситуации.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Ким Кардашян Луис Хамилтън връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem