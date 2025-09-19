Звезда от "Анатомията на Грей" и "Ангелите на Чарли" загина в катастрофа

Известният фотограф на знаменитости, актьор и поддръжник на артистичното образование Брад Евърет Йънг почина на 46 години. Смъртта му е вследствие от травми, получени при автомобилна катастрофа.

Йънг бил на кино и се прибирал сам по магистрала в късните часове на неделя, когато автомобилът му бил ударен от кола, движеща се в грешната посока, съобщи неговият PR - Пол Кристенсън пред The Hollywood Reporter. Йънг загинал на място, а другият шофьор е оцелял и е бил хоспитализиран.

Йънг беше познато лице на премиери, галавечери и церемонии по награждавания, защото бе редовно присъстващ на червените килими в Холивуд,. В богатото му портфолио влизаха проекти и фотосесии за The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People, Variety и още много други издания.

Сред знаменитостите, които е снимал са Дейвид Харбър, Сет Грийн, Ема Колфийлд Форд, Кевин Даниълс, Сара Мишел Гелар и Харви Гилен – само няколко имена от дългия списък.

Още в края на 90-те Йънг започва като актьор с малки роли в популярни сериали като „Boy Meets World“, „Felicity“, „Grey’s Anatomy“ ("Анатомията на Грей") и „Numb3rs“. Играе и в големи продукции, сред които „Love & Basketball“ (2000 г.), „Charlie’s Angels“ ("Ангелите на Чарли") (2000 г.), „Jurassic Park III“ ("Джурасик парк 3") (2001 г.), „I Love You, Man“ (2009 г.), „The Artist“ (2011 г.) и „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ (2017 година).

Той е и създателят на инициативата Dream Loud Official – движение, посветено на възстановяването и опазването на музикалните, художествените и артистичните програми в училищата из цялата страна. Мисията му беше да вдъхновява ученици, учители и артисти, като непрекъснато напомняше, че „креативността не е лукс, а жизненоважна част от образованието“.

„Страстта на Брад към изкуството и хората зад него беше несравнима. Той живя в името на мисията си да поддържа креативността жива, а наследството му ще продължи чрез Dream Loud Official“, каза Кристенсън в изявление.

Брад Евърет Йънг е роден на 24 юли 1979 г. в Данвил, Вирджиния, като е второто от три деца. Завършил е гимназията "Chatham High School" и "Averett University", където е писал, снимал и правил графичен дизайн за училищните вестници и списания. След това се мести в Лос Анджелис – първоначално с план да учи медицина, но бързо сменя курса и се впуска в актьорството.

„Лос Анджелис беше мястото, където можех да взема подобно решение – тук имаше всякакви възможности за работа. Само месец след пристигането си отидох на първия си кастинг за телевизионен сериал, взех ролята, влязох в Гилдията на киноактьорите – и оттам всичко се промени", разказва той в интервю през 2015 година.

Той допълва: „Абсолютно се влюбих във всичко в този бизнес – в пътя, в предизвикателствата, в силата, нужна да постигнеш това, което искаш.“