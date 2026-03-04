Йорданка Христова и Балъков искат улица и алея „Димитър Пенев“

Йорданка Христова и Красимир Балъков подкрепиха идеята да бъде кръстена улица и алея на Димитър Пенев в столичния район „Изгрев“. Инициативата е на Сдружение „Бъди общественополезен“, което събира подписи.

Плеймейкърът Балъков беше един от най-важните играчи на Стратега по време на американското лято. Христова пък бе изключително близка на Пенев, а е и изпълнител на химна на ЦСКА „Сърца червени“.

Предложението е част от улица „Пиер Дегейтър“ да бъде преименувана в памет и чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор ЦСКА. Затова предложението е алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на треньор №1 на ХХ век.

Сдружение „Бъди общественополезен“ е създадено преди 8 години, като оттогава има реализирани над 100 инициативи на територията на София и район „Изгрев“, пише Труд.

Димитър Пенев, който почина на 3 януари, е носител на орден „Стара планина“ I степен. Като футболист стига до полуфинал за КЕШ срещу Интер с екипа на ЦСКА. След това е помощник на Аспарух Никодимов по пътя до финалната четворка в турнира на шампионите и мачовете с Байерн. Сам като старши стига до полуфинала за КНК срещу Барселона. Освен това Стратега е и почетен гражданин на София.