Новини Днес | 103

Таро прогноза за 2 - 8 март

Радваме се на успехите

02.03.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Асо чаши и Глупакът. 

Първата таро карта е Асо чаши. 

Таро картата Асо чаши е една от най‑позитивните карти и фокусът ѝ е върху това, което предстои да се случи в емоционалната и социалната сфера. В основата си тя представлява начало на усещания, връзки и вътрешна яснота. Момент, в който чувствата, интуицията и потенциалът за връзка се „събуждат“ и предлагат нова посока. 

Когато тази карта се появи в четене на таро карти, посланието ѝ е свързано с това, че в следващите дни може да очаквате приятни промени в начина, по който усещате и изразявате своите чувства. Това не означава непременно конкретно събитие, а по‑скоро възможност да се отвори пространство за нови емоционални преживявания, които идват от вътрешна готовност да усетите повече и да откриете нови начини на свързване с другите. 

За някои хора Асо чаши символизира среща, която може да сближи или задълбочи взаимоотношенията, било то в романтичен контекст, приятелство или семейна връзка.

Важно е да се отбележи, че таро картата не говори само за любов в романтичния смисъл. Често тя насърчава връзка със собствените емоции, готовност да бъдеш уязвим и да имаш доверие в това, което чувстваш, както и способността да откриеш радост и удовлетворение чрез истинска човешка връзка.

Източник: Седмична таро прогноза за 2 – 8 март

