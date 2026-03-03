IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради кризата в Иран: Цената на природния газ в Европа скочи с 30%

Ормузкия проток е затворен

03.03.2026 | 13:10 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Цената на природния газ в Европа отново рязко се повиши под натиска на продължаващия конфликт в Близкия изток, довел до затварянето на Ормузкия проток и спирането на производството на втечнен природен газ (ВПГ) от държавната катарска енергийна компания "КатарЕнерджи".

Около 10:20 часа фючърсният контракт по нидерландския индекс TTF, който се приема за европейски еталон, нарастваше с над 23%, след като по-рано скочи с повече от 33% до 59,445 евро за мегаватчас - равнище, невиждано от февруари 2023 г., когато цените се изстреляха вследствие на войната в Украйна.

Тагове:

Ормузкия проток природен газ Европа цена Иран Близък Изток
