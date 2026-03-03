Пак се притесниха за здравето на Тръмп: Появи се с огромна рана на врата

По време на впечатляваща поява на Доналд Тръмп в понеделник вечерта в Белия дом, президентът на САЩ не остави никакво съмнение относно намерението на САЩ да свалят иранския режим. Преди това той заяви пред CNN относно атаките на САЩ срещу Иран: "Избиваме ги с удари."

Но за много наблюдатели остана въпросителна, която нямаше нищо общо с новата война в Близкия изток: Какво беше това огромно петно ​​от дясната страна на врата на президента?

Няколко снимки показват голямо червено петно, простиращо се над яката на ризата. Поради появилите се спекулации в американските медии, Белият дом се почувства принуден да издаде изявление следобед (местно време).

В изявлението лекарят Шон Барбабела обясни:

"Президентът Тръмп използва много често срещан крем от дясната страна на врата си, който е превантивно лечение на кожата, предписано от лекаря на Белия дом."

Барбабела не предостави допълнителни подробности за лечението, а Белият дом не отговори на допълнителни въпроси относно крема или състоянието, което лекува. Барбабела само добави, че Тръмп вероятно ще изпитва забележимото кожно дразнене известно време:

"Президентът използва това лечение в продължение на една седмица и се очаква зачервяването да продължи няколко седмици."

Съдовият хирург от Ню Йорк Пол Хазер разгледа снимки на врата на Тръмп за BILD и заключи, че може да става въпрос за обостряне на псориазис. Това може да бъде причинено от нарушение на имунната система.

"Изглежда много болезнено", отбеляза Хазер пред BILD.

В миналото имаше многократни спекулации за здравето на най-възрастния президент, полагал клетва пред Съединените щати. Д-р Барбабела отхвърли тези опасения. Доналд Тръмп беше видян със синина на дясната си ръка и подути кокалчета. След това, на Световния икономически форум в Давос в края на януари, забележим белег на гърба на лявата ръка на Доналд Тръмп привлече вниманието.

Тръмп заяви, че синините му се дължат на честото ръкостискане и употребата на аспирин. През юни Белият дом съобщи и за хронична венозна недостатъчност, която често причинява подуване на краката.