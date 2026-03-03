IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Бащата на Сияна регистрира "Сияние" в ЦИК: Това ще бъде една кауза, няма да е политика

В прессъобщение от коалицията посочват, че датата не е избрана случайно

03.03.2026 | 12:32 ч. 24
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“.

Движението ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.

Свързани статии

Внасянето на документите се състоя на 3 март - Деня на Освобождението на България в 10:00 часа. В прессъобщение от коалицията посочват, че датата не е избрана случайно.

"На този ден си припомняме, че свободата не е даденост, а избор - избор да не се примиряваме и да отстояваме справедливостта", пише Попов. Според него явяването на изборите е "заявка, че хората не искат повече мрак, а искат справедливост".

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов при внасянето на документите. "Това ще бъде една кауза, няма да е политика", заяви той

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николай Попов Сияна Сияние коалиция предсрочни избори ЦИК
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem