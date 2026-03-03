IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Кървавата луна променя живота на 4 зодии

Има и лунно затъмнение

03.03.2026 | 13:32 ч. 6
Снимка: iStock/Cesare Ferrari

Снимка: iStock/Cesare Ferrari

На 3-и март, вторник, има пълнолуние в знака на Дева. Събитието се нарича още Кървава луна. Освен това, тогава ще има и пълно лунно затъмнение. За няколко зодии всички тези неща носят огромни промени и съдбовни обрати. Ето кои са те, според "The Economic Times".

Дева
За Девите пълнолунието в техния знак отбелязва края на дълбоко лична кармична глава от техния живот. Кървавата луна поставя на фокус теми като перфекционизъм и напрежение, на което подлагат себе си. Тези зодии трябва да преоценят какво да правят - да помислят за своята идентичност и своята ценност.

Риби
Тези водни знаци чувстват, че вървят по пътя на развитието и еволюцията. Лунното затъмнение ги окуражава да имат повече вяра, да го покажат по осезаеми начини. Нека съединят духовността и земното, практично взимане на решения.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи пълнолуние пълнолуние в Дева кървава луна лунно затъмнение
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem