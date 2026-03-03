Кървавата луна променя живота на 4 зодии

На 3-и март, вторник, има пълнолуние в знака на Дева. Събитието се нарича още Кървава луна. Освен това, тогава ще има и пълно лунно затъмнение. За няколко зодии всички тези неща носят огромни промени и съдбовни обрати. Ето кои са те, според "The Economic Times".

Дева

За Девите пълнолунието в техния знак отбелязва края на дълбоко лична кармична глава от техния живот. Кървавата луна поставя на фокус теми като перфекционизъм и напрежение, на което подлагат себе си. Тези зодии трябва да преоценят какво да правят - да помислят за своята идентичност и своята ценност.

Риби

Тези водни знаци чувстват, че вървят по пътя на развитието и еволюцията. Лунното затъмнение ги окуражава да имат повече вяра, да го покажат по осезаеми начини. Нека съединят духовността и земното, практично взимане на решения.

Останалите вижте в teenproblem.net