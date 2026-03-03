IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев се закани: На тези избори тръгваме на поход за бъдещето на България

Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи, каза той

03.03.2026
Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички. Това заяви президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Стара Загора, където се включи в честванията по случай Трети март.

По неговите думи предсрочния парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България, или олигархия.

"Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев, предава БТА.

