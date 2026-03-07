IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Високопротеинови закуски за 10 минути

Вкусни и засищат

07.03.2026 | 06:20 ч. 4
Снимка: istock

Започването на деня със закуска, богата на протеин и бедна на въглехидрати, може да помогне за по-дълго усещане за ситост, стабилизиране на кръвната захар и по-добър контрол върху апетита. Това са ключови фактори при здравословното отслабване. Протеинът се усвоява по-бавно и намалява чувството за глад, докато ограничаването на бързите въглехидрати предпазва от резки спадове в енергията по-късно през деня. Добрата новина е, че много такива закуски могат да се приготвят за около 10 минути.

Бързи и засищащи рецепти (готови за около 10 минути)

1) Бъркани яйца със спанак и сирене

Порции: 1
Време за подготовка: 2 минути
Време за готвене: 8 минути

Необходими продукти:

  • 2 големи яйца
  • 1 чаша пресен спанак
  • 2 супени лъжици настъргано сирене (чедър или фета)
  • 1 чаена лъжичка масло или зехтин
  • Сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

  • Загрейте маслото или зехтина в тиган на средна температура.
  • Добавете спанака и гответе, докато омекне.
  • Разбийте яйцата със сол и пипер и ги изсипете в тигана.
  • Разбърквайте внимателно, докато яйцата се сготвят до кремообразна консистенция.
  • Поръсете със сирене и сервирайте веднага.

Източник: Високопротеинови, нисковъглехидратни закуски за 10 минути

Тагове:

калории протеини диета
