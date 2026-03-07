Високопротеинови закуски за 10 минути

Започването на деня със закуска, богата на протеин и бедна на въглехидрати, може да помогне за по-дълго усещане за ситост, стабилизиране на кръвната захар и по-добър контрол върху апетита. Това са ключови фактори при здравословното отслабване. Протеинът се усвоява по-бавно и намалява чувството за глад, докато ограничаването на бързите въглехидрати предпазва от резки спадове в енергията по-късно през деня. Добрата новина е, че много такива закуски могат да се приготвят за около 10 минути.
Бързи и засищащи рецепти (готови за около 10 минути)
1) Бъркани яйца със спанак и сирене
Порции: 1
Време за подготовка: 2 минути
Време за готвене: 8 минути
Необходими продукти:
- 2 големи яйца
- 1 чаша пресен спанак
- 2 супени лъжици настъргано сирене (чедър или фета)
- 1 чаена лъжичка масло или зехтин
- Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
- Загрейте маслото или зехтина в тиган на средна температура.
- Добавете спанака и гответе, докато омекне.
- Разбийте яйцата със сол и пипер и ги изсипете в тигана.
- Разбърквайте внимателно, докато яйцата се сготвят до кремообразна консистенция.
- Поръсете със сирене и сервирайте веднага.
Източник: Високопротеинови, нисковъглехидратни закуски за 10 минути