Германия изпревари Китай в световната класация по износ на оръжие

Според нов доклад за глобалния трансфер на оръжия, публикуван от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), Германия е изпреварила Китай и е станала четвъртият по големина износител на оръжие в света.

Годишната оценка разглежда основните трансфери на конвенционални оръжия в световен мащаб през периода 2021–2025 г. и показва, че Германия изпреварва Китай по общ обем на износа.

Промяната отразява променящите се модели на търсене след скорошни конфликти и развиващите се глобални тенденции в обществените поръчки. Увеличените европейски разходи за отбрана, военната помощ за Украйна и намаляващият руски износ промениха структурата на международния пазар на оръжие през петгодишния отчетен период, пише Defence Express.

Според анализа на SIPRI, петте най-големи износители на основни конвенционални оръжия между 2021 и 2025 г. са Съединените щати, Франция, Русия, Германия и Китай. Заедно тези пет държави представляват приблизително 70 процента от целия световен износ на оръжие през този период.

Съединените щати поддържат голяма преднина на международния пазар на оръжие. Данните на SIPRI показват, че страната е представлявала 42% от световния износ на оръжие през отчетния период, като доставките са се увеличили с 27% в сравнение с предходния петгодишен цикъл.

Франция е на второ място с пазарен дял от 9,8%. Най-големите ѝ клиенти са Индия, Египет и Гърция, което отразява продължаващото търсене на френски изтребители, военноморски платформи и системи за противовъздушна отбрана.

Русия, исторически един от доминиращите износители на военна техника,

пада на трето място с пазарен дял от приблизително 6,8%. SIPRI съобщава, че руският износ на оръжие е намалял с около 64% ​​в сравнение с предходния петгодишен период.

Германия се премества на четвърта позиция с глобален пазарен дял от приблизително 5,7%. Според доклада около 24% от германския износ на оръжие през периода е доставен в Украйна.

Китай е на пето място с пазарен дял от около 5,6%. SIPRI отбелязва, че Пакистан остава най-големият клиент на оръжие за Китай, представлявайки приблизително 80% от износа на оръжие на Пекин в чужбина.

Докладът свързва възходящата позиция на Германия отчасти с промените, предизвикани от войната между Русия и Украйна. Както отбелязва SIPRI, германската военна помощ за Украйна – отчитана в доклада като износ на оръжие – в съчетание с нарастващото европейско търсене на произведени в Германия системи за противовъздушна отбрана и бронирани машини.

В същото време намалената експортна активност на Русия е отворила пространство на световния пазар. Според SIPRI европейски доставчици, включително Германия, Франция и Италия, са се възползвали от тази промяна, тъй като клиентите търсят алтернативи на руските системи.

Докладът на SIPRI също така посочва структурни промени в отбранителната промишленост на Китай. През последните години Пекин се фокусира все повече върху модернизирането на собствените си въоръжени сили и разширяването на вътрешното производство на съвременни оръжейни системи.

Според доклада тази стратегия е насочила повече промишлено производство към вътрешна военна употреба, а не към експортни пазари, което е забавило темпа на растеж на продажбите в чужбина.

Оценката на SIPRI се фокусира специално върху трансферите на основни конвенционални оръжейни системи, като бойни самолети, системи за противовъздушна отбрана, танкове, артилерия, военноморски кораби и ракетни платформи. Институтът проследява дългосрочните модели на доставки, а не краткосрочните обявления на договори, предоставяйки по-широка картина на световната търговия с отбранителни продукти.

Институтът съставя своята база данни, използвайки доклади с отворени източници, правителствени оповестявания и информация от индустрията, за да оцени мащаба и посоката на международните потоци от оръжие.