Най-сетне: Никол Кидман коментира развода с Кийт Ърбан

Никол Кидман най-накрая проговори за развода си с Кийт Ърбан. 58-годишната актриса и 58-годишният певец започнаха връзката си през 2005 г., а през 2006 г. сключиха брак. Но през септември 2025 г. стана ясно, че се развеждат. Те имат 2 дъщери - Съндей Роуз на 17 г. и Фейт Маргарет на 15 г.

Сега Никол призна, че иска да запази нещата лични и тайни - от уважение към бившия си. Но признава, че момичетата им винаги ще бъдат неин приоритет.

От "Variety" я питат дали е добре след раздялата с Кийт.

"Да, аз винаги ще се движа към това, което е добро. Това, за което съм благодарна, е моето семейство и аз ги пазя такива, каквито са, и продължавам напред. Това е. Всичко друго - не обсъждам - от уважение. Стоя на това място - "Ние сме семейство", и това е, което ще продължим да бъдем. Моите красиви момичета, моите скъпи, които изведнъж са жени", отвръща актрисата.

