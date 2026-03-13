5 парфюма, които ще са хит за пролет 2026

Представете си, че си стягате куфар за пролетно бягство – може би се отправяте към Париж... или някъде по-далече, като Бали или Малдивите. Ще ви е необходим тоалет за всеки повод – елегантен, ежедневен – подходящ за дъжд или слънце. Пролетните ароматни тенденции са подобни на дрехите, които слагате в куфара си: те отговарят на настроението ви и повода.

Вижте кои са 5-те аромата, с които ще се откроите тази пролет:

Сладки и носталгични

Като се има предвид състоянието на света през 2026 г., може би има нужда да сложим розовите очила, макар и за малко. „Мащабната носталгична тенденция се наблюдава и в света на парфюмите“, казва Ерван льо Бериго, главен маркетинг директор на Nest New York (водещата марка аромати за дома на пазара за луксозни продукти).

Търсете носталгичен оптимизъм под формата на сладки ароматни профили, като торта с ананас или ванилов млечен шейк с червено-бяла сламка на райета. Да, сладките гурме аромати стават все по-популярни и на пазара има богат избор от нови аромати.

С дъх на гора

През 2025 г. дървесните нотки обгръщаха ароматите, придавайки им плътна, земна топлина. През пролетта и лятото на 2026 г. ще започнете да ги намирате в по-леки, по-ефирни варианти.

Според специалистите: „Може да видим по-сухи дървесни профили – аромати, които се отдалечават от амбъра към по-дълбоки, по-сложни дървесни нотки, които се усещат като преживени“. Търсете аромати като розов пипер и шафран, наред с нотки на грейпфрут и кедър.

