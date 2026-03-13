Ранните уроци от войната в Иран

Американските военни винаги са заети с изучаването на последната война, за да са сигурни, че са готови да се бият в нея следващия път. Добре, това е малко цинично. Но само малко. Бойните действия винаги хвърлят искри на иновации, които могат да доведат до нови или подобрени стратегии, тактики и оръжия. Но тези промени обикновено се случват на периферията. Войната е по същество мрачен бизнес - гаден, груб и обикновено твърде дълъг. Промените в голямата лига са склонни да се промъкват, а не да помитат бойното поле. Ето защо американските военни, в своите курсове за професионално военно образование, винаги търсят по-бързи, по-добри и/или по-евтини начини (можете да изберете само два) за победа. Има купища проучвания за „извлечените поуки“ и доклади „след действията“, предназначени да дестилират мъдростта на най-скорошната война, пише за Responsible Statecraft Марк Томпсън, журналист, носител на наградата „Пулицър“.

Говорейки за образование, програмата за военно образование на Пентагона сега се озовава сред собствения си етос на обучение за „дърпане на войн“. Министърът на отбраната Пийт Хегсет наскоро разстреля военни стипендианти в места като университетите Харвард и Принстън (той е завършил и двата), защото не са в съответствие с „американските ценности“. Разбира се, е малко вероятно военните усилия на САЩ в Иран или в който и да е бъдещ конфликт да страдат от липса на дипломи от Бръшляновата лига в редиците си.

1. Раздухване на нови оръжия

Няма нищо подобно на война, за да се подложи на изпитание новото военно оборудване. Сред първите топ модели в арсенала на американските военни са нискобюджетният безпилотник LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) и далекобойната прецизна ударна ракета PrSM (PrSM). Най-скъпата оръжейна система в световната история - изтребител F-35 - постигна първото си бойно поражение срещу пилотиран самолет (дори и да е бил израелски F-35, свалящ ирански тренировъчен самолет).

Като говорим за цена, заслужава да се отбележи, че дронът LUCAS се гордее с „ниска цена“ като част от официалното си име. Това е така, защото всеки дрон струва само около 35 000 долара, което е изгодна цена по мярка в Пентагона. Това е добрата новина. Лошата новина е, че е копие на иранския Shahed-136. „Това беше оригинален ирански дизайн на дрон“, каза адмирал Брад Купър, който наблюдава войната като началник на Централното командване на САЩ. „Заловихме го, извадихме вътрешностите, изпратихме го обратно в Америка, сложихме му малко „Произведено в Америка“, донесохме го обратно тук и го обстрелваме по иранците.“

2. Но не пренебрегвайте старите

Лъскавите нови оръжия получават цялото мастило, когато избухне война. Но не можем да пренебрегнем изпитаните и истински оръжия, които САЩ използват срещу Иран. За първи път от Втората световна война насам американска подводница торпилира вражески кораб на дъното на морето. А тромави бомбардировачи B-52 от ерата на Айзенхауер атакуваха ирански цели.

3. Защитавайте войските си в опасност

Първите шест бойни смъртни случая на САЩ дойдоха в началните часове на войната, когато ирански дрон експлодира през тавана на команден пункт в Кувейт. Докато бетонните барикади защитаваха тези вътре от наземни атаки, покривът на командния пункт беше уязвим за удар отгоре. За разлика от високо летящите ракети, които могат да бъдат свалени от американската противоракетна отбрана, която сега защитава американските войски в региона, бавно и ниско летящите дронове могат да се промъкнат под такива щитове. Въпреки че видът дрон, участващ в удара, не е известен, се подозира, че е Shahed-136.

4. Купете повече евтини оръжия

Първите дни на войната между САЩ и Иран ясно показаха, че САЩ все още разчитат твърде много на така наречените „изящни оръжия“. Тъй като те са толкова скъпи, малко се купуват и запасите им бързо се изчерпват. Дори за страни като САЩ и Израел войната става непосилна, когато сте принудени да сваляте евтини дронове с ракети за 4 милиона долара. Най-големите контрагенти в отбраната на страната поздравиха, когато президентът Тръмп им нареди да увеличат производството на боеприпаси на 6 март. Пентагонът настоява, че разполага с достатъчно боеприпаси от всякакъв вид, за да води войната си срещу Иран толкова дълго, колкото е необходимо. Въпреки това, тя се е обърнала към Украйна с молба за помощ за защита срещу иранските дронове – и поръчва още 30 000 свои.

5. Въпреки че може да ви свършват експлозивите, не ви свършват обясненията

Войната е най-добра, когато има проста, постижима цел. Нещата се затрудняват, когато тази яснота е разсеяна от множество и променящи се цели. Операция „Епична ярост“ се превърна в операция „Епично объркване“, тъй като администрацията на Тръмп лансира поредица от рационализации за войната.

До 6 март, седмица след първите изстрели, Тръмп едностранно обяви пълна война на Иран.

„Капитулация“, разбира се, означава, че загубилият капитулира. Но какво ще стане, ако Иран откаже да се предаде? В този случай Тръмп ще реши кога войната трябва да приключи”, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

6. За бога, успокойте се

Войникът, когото искате в окопа, не е същият човек, когото искате на подиума на Пентагона. За съжаление, Хегсет, бивш пехотинец, служил в Афганистан и Ирак, закъснява с Fox News и все още си мисли, че е в окопа. В такива моменти нацията жадува за стабилна и трезва уста.

Но Хегсет е система за многоцелеви ракети, която бълва запалителна реторика по целия свят от началото на войната.

„Удряме ги, докато са на земята“, каза той, обещавайки, че „насилието на действията“ между САЩ и Израел ще надделее.

7. Опасности от обезглавяване

Въздушните удари са версията на убийството на 21-ви век. Ако няма Брут под ръка, който да намушка Цезар отвътре, бомби отвън ще трябва да свършат работата. Ето как израелските военновъздушни сили, с помощта на ЦРУ, убиха аятолах Али Хаменей, върховния лидер на Иран, на 28 февруари.

Но тази така наречена стратегия за обезглавяване има своите недостатъци. Както отбеляза Дейвид Игнатиус във Washington Post, тя е като ракета „изстреляй и забрави“. Тя е предназначена да свали лидер с надеждата, че някой по-добър – поне според преценката на обезглавяващия – ще изпълни работата. За съжаление, САЩ и Израел наскоро убиха много потенциални наследници на Хаменей. Освен това, Американското разузнаване не смята, че дори една продължителна военна кампания на САЩ би помогнала на иранската опозиция да дойде на власт. Оказва се, че когато става въпрос за „стреляй и забрави“, е много по-лесно да дръпнеш спусъка, отколкото да запомниш какво следва.

8. Обучавай или поне проверявай по-добре съюзниците си

В началните часове на войната един-единствен кувейтски изтребител F-18 свали три — цели три! — американски изтребителя F-15E. Всеки от тях очевидно беше свален от ракета с малък обсег, която би изисквала от кувейтския пилот да огледа целите си, преди да изстреля ракетите си. За щастие, всичките шестима членове на екипажа благополучно се катапултираха. Единствените F-15, които произвеждаме днес, са F-15EX, които струват около 150 милиона долара на екземпляр.

9. Ядрените оръжия остават най-добрата защита

Просто попитайте Северна Корея.

10. Няма нужда да се притеснявате за обществената подкрепа на войната

