Хари Стайлс вече иска брак и деца

Хари Стайлс вече е готов за брак и деца. 32-годишният певец провел честен разговор със себе си относно целите в живота си, след като видял трима негови приятели да се женят.

"Мисля, че имах истински разговор със себе си относно това: "ОК, след 5 години - как искам да изглежда живота ми?". И после: "Как да направя промени, за да се целя към това?". Не искам да бъда момчето, което ще е само, но ще каже: "О, аз наистина го направих". Искам да съм доволен и да съм в страхотни връзки с хората. Искам да имам страхотни приятелства с хора. Искам семейство. Искам тези неща. Това просто ми позволи да бъда така: "ОК, какво трябва да създам пространство, за да позволя на тези неща да се случат?". Просто не мога да очаквам те просто да ми се случат", коментира изпълнителят в "Apple Music".

Хари споделя, че за него правилният човек е този, който го предизвиква.

