Статуята "Титаник“ на Тръмп и Епстийн прикова погледите във Вашингтон СНИМКИ

Статуя, изобразяваща президента Доналд Тръмп, прегръщащ покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн в поза в стил "Титаник“, се появи на Националния мол във Вашингтон.

Златно боядисаното копие на Тръмп може да се види да стои зад Епстийн, с протегнати ръце, на носа на миниатюрен модел на обречения кораб, препратка към емблематичната поза на Джак и Роуз от блокбъстъра от 1997 година.

Скулптурата, за която се твърди, че е инсталирана от анонимния артистичен колектив "Тайно ръкостискане“, е озаглавена "Кралят на света“, намигване към известния цитат, произнесен от Джак на Леонардо ди Каприо.

"Трагичната любовна история между Джак и Роуз е изградена върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици“, гласи плоча под сатиричното произведение на изкуството. "Този ​​паметник почита връзката между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн, приятелство, привидно изградено върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици".

Допълнителни банери са поставени близо до инсталацията, на които е изобразена снимка на Тръмп и осъдения педофил заедно и е изписана една от мантрите на президента: "Направи Америка отново безопасна“.

Посетителите на търговския център, често място за демонстрации и временни инсталации, са били видени да правят снимки на статуята.

Анонимните художници обикновено използват други хора, за да получат разрешителни за инсталации от Националната паркова служба, за да могат техните произведения на изкуството да бъдат показани. Такива разрешителни обикновено имат посочена крайна дата, въпреки че не е ясно колко дълго това произведение ще остане на мястото.

Белият дом отхвърли изложбата.

"Кога тези богати дарители от Демократическата партия ще създадат скулптури на демократи... които продължиха да искат пари и срещи от Епстийн, след като той беше осъден за сексуален престъпник?“, каза зам.-прессекретарят Абигейл Джаксън в изявление пред TIME.

Вдъхновената от "Титаник“ инсталация следва друга скулптура, появила се на търговския център през септември, която изобразяваше Тръмп и Епстийн, държащи се за ръце, редом с плакет с надпис: "В чест на месеца на приятелството, ние отбелязваме дълготрайната връзка между президента Доналд Дж. Тръмп и неговия "най-близък приятел“ Джефри Епстийн".