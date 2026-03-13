Мария Бакалова блесна на събитие в Холивуд редом до Кая Гербер и Парис Джексън

Кая Гербер и Парис Джексън предвождаха звездните наследници, присъстващи на тазгодишното парти Vanitys: A Night for Young Hollywood на списание Vanity Fair в Лос Анджелис в сряда.

Ексклузивното парти, което се проведе в Bar Marmont в емблематичния хотел Chateau Marmont в Западен Холивуд, е сред най-горещите партита преди наградите „Оскар“.

И Гербер, и Джексън бяха облечени елегантно, докато позираха на червения килим редом до други деца на знаменитости като Оливия Джейд и Лени Клум.

Гербер, която е дъщеря на легендарния супермодел Синди Крауфорд, се появи в дръзка минирокля от черна дантела с дълбоко деколте. Роклята на 24-годишната красавица имаше модерна ниска талия с волани, които извеждаха на показ стройните ѝ, стегнати крака.

Копринено кестенявата ѝ коса падаше по гърдите ѝ без сутиен на свободни къдрици, а тя постигна чувствен поглед благодарение на безупречно съчетание от кафяви сенки върху очите си.

Източник: Tialoto.bg