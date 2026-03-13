Костадинов: Партии, които твърдят, че са опозиция, подкрепиха бюджета

След приетите на първо четене промени в т. нар. удължителен закон за бюджета, лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов беше сред първите, които коментираха гласуването. Партията му гласува “против”.

“За нас е необяснимо защо политически партии, които твърдят, че са в опозиция и които идваха да протестират с нас срещу правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН, в момента подкрепят техния бюджет“, коментира в кулоарите на НС Костадинов.

“ПП-ДБ още когато се гласуваше бюджетът миналата година подкрепиха по-голямата част неговите постановки, както направиха между другото и МЕЧ и “Величие“. Виждаме за пореден път политическата безпринципност на всички политически сили в парламента без “Възраждане“. Ние имахме ясна и принципна позиция срещу този бюджет още когато беше приет. Ние не одобрихме включването на близо 19 милиарда лева в него нов дълг, ние не одобрихме свалянето на прага за ДДС, ние не одобрихме всички останали изкуствено надути приходи, които имаха една единствена цял – да намалят служебно дефицита, за да може да се отговори на изискването на Маастрихтските критерии за максимум 3% дефицит“, обясни Костадинов.

"Тази особена политическа шизофрения е редно да бъде показана”, каза още лидерът на “Възраждане”. Той напомни какви са били резервите на партията му към бюджета и отново напомни постъпката на много партии.

Костадинов е категоричен, че “Възраждане” няма да подкрепи участието на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Костадинов е на мнение, че би трябвало следващ парламент да вземе решение за участието на България в Съвета. Той също каза, че България трябва да отмени санкциите си срещу Русия.

“Ситуацията сега е съвсем различна от преди”, каза Костадинов във връзка с ратификацията за Съвета за мит и това, че сега има война, която продължава да се разгаря.

"За какъв мир говорим въобще?”, попита лидерът на “Възраждане”.