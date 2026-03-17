Джеймс Хетфийлд се сгоди сред акули

Джеймс Хетфийлд предложи брак на приятелката си по доста оригинален начин.

62-годишният вокалист на "Металика" и Адриана Гилет се сгодиха, докато се гмуркат сред акули. Това се случило на петък 13-и този месец.

Самата Адриана е отпразнувала своя 46-и рожден ден тогава. Рокаджията публикува в официалния Instagram профил на групата снимка от нетрадиционното предложение за брак.

Вижда се как Джеймс и любимата му са се гмурнали, носят специални костюми и очила.

Фронтменът държи лист, на който с черно пише: "Адриана Гилет, ще се омъжиш ли за мен?".

А красавицата вдига палец, което значи, че е приела предложението.

"Тя каза "Да"", гласи текстът към публикацията.

