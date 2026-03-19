След смъртта на Лиъм Пейн: Кейт Касиди май намери нова любов

Кейт Касиди май отново намери любовта. 26-годишната инфлуенсърка имаше връзка с Лиъм Пейн от октомври 2022 г. Но през октомври 2024 г. певецът от One Direction почина на 31-годишна възраст, след като падна от балкон в хотел в Буенос Айрес.

Кейт беше съсипана след смъртта му и доста пъти говори за това в социалните мрежи. Но явно пак е открила щастието.

Тя се показа с мистериозен мъж във видео в TikTok. Става ясно, че той носи името Майкъл.

Вижда се как двамата вървят заедно, после той я вдига на ръце и върти. Касиди е сложила емотикона на черно сърце към видеото.

