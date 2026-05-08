"Законът Маверик" може да накара американските F-14 Tomcats да летят отново

Сенатът на САЩ единодушно прие законопроект S.4161, по-известен като Закона "Маверик", с цел запазване на последните три F-14D Tomcat в инвентара на САЩ. Законопроектът предизвика значително вълнение от авиационната общност, защото също така постановява, ако е възможно, поне един от трите Tomcat трябва да бъде възстановен в летателно състояние.

След пенсионирането на F-14 в средата на 2000-те години, самолетът и свързаните с него части са систематично унищожавани, за да се предотврати контрабандата на резервни части в Иран, единственият останал оператор на F-14. Сега САЩ най-накрая може да позволят на известния F-14 да се завърне в небето, пише за TNI журналистът Харисън Кас.

ВМС на САЩ пенсионираха F-14 през 2006 г., оставяйки Иран единствения чуждестранен оператор на изтребителя с подвижно крило. За да се предотврати изтичането на части към Иран - процес, който Техеран активно насърчаваше чрез плащането на големи контрабандни награди - американският инвентар на изведените от експлоатация F-14 беше предимно нарязан на невъзстановими 2-инчови парчета. След като самолетът беше разкъсан на парчета, чувствителните му системи, като компонентите на подвижното крило и радарната технология, не можеха да бъдат внесени контрабандно в Иран по използваем начин. Запазването на известния и прочут самолет беше компрометирано от съображения за национална сигурност.

Дали процесът беше прекомерен? Може би, като се има предвид вероятността частите действително да се върнат в Иран и колко малко влияние биха оказали един или два допълнителни самолета върху ограничените въздушни възможности на Иран. От друга страна, Иран активно търсеше части от пенсионирани американски самолети, което означаваше, че заплахата далеч не беше абстрактна. Всъщност, американски и ирански граждани редовно са били залавяни при опити за контрабанда, както свързани с F-14, така и с подобно пенсионирания F-4 Phantom II, който Иран все още експлоатира.

Законът "Маверик", който все още трябва да бъде приет в Камарата на представителите, преди да влезе в закон, беше внесен от сенатор Тим Шийхи (републиканец от Монтана), бивш военноморски тюлен, на 23 март. Законът беше съвместно подкрепен и от сенатор Марк Кели (демократ от Аризона), бивш пилот от ВМС и астронавт.

Законопроектът има за цел да запази трите останали F-14D,

притежавани от САЩ – с номера на бюрото 16431, 164602 и 159437. В момента съхранявани в „гробището“ във военновъздушната база Дейвис-Монтан (AFB), Аризона, F-14 ще бъдат прехвърлени съгласно законопроекта в Космическия и ракетен център на САЩ в Хънтсвил, Алабама. Летателните компоненти на всеки самолет ще бъдат запазени за първи път от 20 години, тъй като законопроектът създава тясно изключение от дългогодишната политика за унищожаване.

Законът "Маверик" изрично позволява възстановяване до летателно състояние за използване във въздушни шоута и събития, свързани с културното наследство, ако е възможно. Военноморските сили ще подкрепят възстановяването чрез ръководства за поддръжка и резервни части. Истинското предизвикателство е, че производството на F-14 е приключило преди десетилетия, което означава, че не могат да се произвеждат нови части, а повечето съществуващи запаси от части са унищожени поради опасенията за контрабанда. С други думи, ако нито един от F-14 не може да бъде възстановен до летателно състояние чрез канибализация от другите два, Съединените щати просто нямат късмет.

Законът „Маверик“ все още е в критична преходна фаза. В момента законопроектът се разглежда в Камарата на представителите, която се очаква да гласува в средата или края на май. Бързото приемане на законопроекта през Сената обаче беше окуражаващо, като беше приет с единодушно съгласие на 28 април. Ако законопроектът бъде приет в Камарата на представителите, президентът Доналд Тръмп почти сигурно ще го подпише. Всички индикации сочат, че законопроектът ще бъде приет в Камарата на представителите и Тръмп ще го подпише.

Важно е да се отбележи, че правителството няма да поеме никакви разходи. Музеят в Хънтсвил ще плати таксите за транспорт и реставрация. Самолетите също ще бъдат демилитаризирани, като оръжейният им капацитет, радарните системи и ракетните интерфейси ще бъдат премахнати. Окончателният вид на самолета ще бъде като небойни платформи с наследство, а не точно като F-14D, които някога са служили във ВМС. Но ако могат да се върнат във въздуха, дори в демилитаризирано състояние, малцина ще се оплакват.

Остават основни препятствия. F-14 е известен с това, че изисква много поддръжка; корпусът на крилото е сложна конструкция, която вероятно ще изисква електроннолъчево заваряване за ремонт. Старите корпуси вероятно също ще имат хидравлични течове, повредени уплътнения и остаряло окабеляване. Двигателите F110-GE-400 вероятно ще се нуждаят от пълно разглобяване.

Но крайният резултат може да бъде първият годен за летене американски F-14 от десетилетия.