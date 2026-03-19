Димитър Маринов на българска сцена с Ели Скорчева в "Деца на света"

Единственият българин, развял трибагреника ни на сцената на наградите "Оскар" - Димитър Маринов, се завръща на сцената на българския театър.

Той ще си партнира с Ели Скорчева в пиесата "Деца на света" от Стефан Цанев, но освен актьор, Маринов ще бъде и режисьор.

"Киното е работа, театърът е живот. Аз съм си театрал по рождение. Не съм се качвал на българска сцена от 1989 г. Премиерата е на 27 март във Варна. Виновна за това е Катя Лазарова, това беше неин избор", сподели актьорът в студиото на "България сутрин".

"Ели Скорчева беше уникален избор. Няма друга актриса, която би могла при този прочит на пиесата, да направи идеята на тази пиеса. Ели не е само актриса, тя живее в творчеството. Тя е страшно отворена, директна до болка. Сядайки да работи, тя 99% е вътре", подчерта Маринов.

Младата актриса Симона Ангелова също получава роля в пиесата.

"Беше директна покана от г-н Маринов и е огромна чест доверието, което той ми дава. Вълнуващо е да застана на една сцена с такива огромни артисти. Това е моят дебют и все още понякога трябва да се ощипя, за да си напомня, че това е истина. Процесът е много вълнуващ. Той е доста добър и разбран човек, никога не е имало някакъв проблем, винаги има диалог", каза тя за Bulgaria ON AIR.

"Симона е прекрасна млада актриса, която ще направи дебют на българска сцена след дълги години в Англия. За нашия прочит на пиесата това е най-доброто, това е моят избор", подчерта Маринов.

"Уча всичко, което мога, по време на репетиционния процес. Попивам, но ме оставят да покажа и своята интерпретация. Крайният резултат би бил добра симбиоза от двете", посочи още Симона.

"Стефан Цанев дори не повярва, че това е нашият прочит. Сменихме финала, очаквайте големи изненади. Репетициите вече не са толкова театрални - около една маса, всичко се ръководи от гледане в очите и усет", подчерта Маринова.

По думите му гениалният текст на Стефан Цанев не може да се режисира - "това е съвкупност от години живот, в които двама души са се опитвали да намерят нещо, което може би не се и намира".

Маринов отбеляза, че всички ние сме деца на света, но въпросът е в кой свят.

"Светът е географско определение. Светът на един човек е негово лично определение. Сам преценяваш в кой свят искаш да бъдеш. Защо въобще някой с някого трябва да се сравнява?", изтъкна актьорът.

"Непрекъснато се оплакваме от политиците. А кой ги поставя там? Ние. Войни винаги е имало. Има войни, за които не знаем. Война винаги ще има. Войната тръгва от нас. Без да искаме, по един или друг начин, правим тази война", категоричен е Маринов.