Тенденции при маникюрите за пролетта

Скоро посрещнахме пролетта и вълнението не стихва. С по-хубавото, слънчево и топло време, започваме да мислим за все повече излизания, събития, екскурзии и т.н. А на тях определено повечето дами искат да блеснат с визията си. Маникюрът е доста важна част от нея. Какви са тенденциите при него през този сезон? Ето хитовете, според американския "Cosmopolitan".

"Голи" нокти

Изчистената визия - "чисто момиче" или "изискана съпруга" отдавна превзе света ни. И през тази пролет продължава да е така, като това се забелязва и по ноктите. Затова сега ще е модерно само да ги почистите хубаво и да ги лакирате в безцветен лак. Така едновременно са лъскави, изискани и изтънчени, но без да са крещящи. Може да използвате и прозрачен розов или бял лак, ако безцветното не е за вас.

Бижута и перли по ноктите

Кой знае къде е правилното място на бижутата? Не само по пръстите, ръцете, врата, ушите, но и по ноктите. Огромен хит сега стават маникюрите с прикрепени бижута, камъчета, перли. Естествено, може и да заложите на по-нестандартни 3D елементи - безопасна игла, малки пръстенчета, верижки. Този маникюр определено изпъква и се забелязва. А перлите пък стоят много елегантно.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net