След интензивна тренировка много хора поглеждат гордо към напоената си с пот тениска като доказателство, че са „тренирали здраво“. Предположението изглежда логично: повече пот означава повече изгорени калории, повече отслабване и по-ефективна тренировка. Но науката за изпотяването показва малко по-различна картина.

Потта е естествена и важна част от физическата активност, но тя не е надежден показател за качеството на тренировката. В действителност количеството пот говори много повече за охлаждащата система на организма, отколкото за това колко продуктивна е била тренировката.

Нека разгледаме по-подробно защо се потим, какво всъщност означава това по време на физическо натоварване и как можем да преценим дали тренировката ни наистина е ефективна.

Защо тялото се поти по време на тренировка

Изпотяването е част от системата за терморегулация на организма, която помага за поддържане на стабилна вътрешна температура. Когато тренираме, мускулите произвеждат топлина, докато използват енергия. За да предотврати прегряване, тялото отделя пот чрез потните жлези в кожата. Когато потта се изпарява, тя отвежда част от топлината и охлажда тялото.

В човешкото тяло има два основни вида потни жлези:

Екринни жлези – разположени по почти цялото тяло и отговарят основно за регулиране на температурата

Апокринни жлези – намират се предимно около космените фоликули, например в подмишниците и слабините

Казано по-просто, потта е реакция за охлаждане, а не показател за това колко калории сте изгорили или колко ефективна е тренировката.

Означава ли повече пот по-добра тренировка?

