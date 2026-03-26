Филип Киркоров похарчи милиони рубли за... кученце ВИДЕО

1,2 млн. рубли (12 800 евро) похарчил певецът Филип Киркоров за... куче.

Четириногото е уникален пудел джудже, който тежи едва 300 грама. Тази по-малка разновидност на минипуделите принципно започва от 2–3 килограма нагоре.

Кучето носи името Леонардо Киркоров.

"Не просто куче, а шедьовър! Произведение на изкуството! Погледнете пропорциите, муцунката, походката! Той е толкова малък, толкова крехък, сякаш е направен от порцелан. Много е жизнен, енергичен и любопитен", написа музикантът към снимка на малкото куче.

Според руската преса, в дома си звездата е отредила специално място за новия член на семейството, който е получил и всякакви бутикови играчки, отново за над милион рубли.

Още преди да сдъфче първия си чехъл, животното вече се сдоби със страница във фейкбук и с видео, генерирано от AI, как създава музика.

Миналата година Киркоров с много тъга съобщи, че е загубил кучето си Хари, което му е било верен приятел в продължение на 16 години. Дъщерята и синът на звездата също силно скърбяха за загубата. Явно сега семейството е решило да си вземе нов любимец.