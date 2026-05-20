Радев разговарял с Тръмп и Хегсет, военните самолети на САЩ може и да останат на летище София

Военните самолети на САЩ, които пребивават на летище София, може да останат и след края на май. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев преди заседанието на Министерски съвет днес.

"Знаете, че на летище "Васил Левски" - София са разположени самолети цистерни на американските ВВС - наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение на кабинета "Желязков" със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището. В тази връзка, проведох вчера телефонен разговор с министъра на война на САЩ Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с Тръмп поставих настойчиво и въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани", обяви Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Няма да има масови уволнения

"Започваме административна реформа с две ясни цели - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органите, кои са остарели и кои могат да бъдат дигитализирани и кога. Затова формираме Съвет за административна реформа с председател вицепремиера Донев", допълни премиерът.

По думите му са ясни подходите, от които ще се ръководи правителството в тази реформа - сливане на агенции и дирекции с припокриваща се отговорност, трансформиране на агенции към дирекции в ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, доброволно напускане.

Победата ни на Евровизия

Радев коментира и победата на Дара на "Евровизия" с парчето "Бангаранга".

"Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия". От нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна, изисква не само финансов ресурс, но и координация, затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по тези въпроси."