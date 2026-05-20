Руската пропагандна машина не може да реши: "велика Русия", представена от Филип Киркоров, осигури ли победата на България на Евровизия 2026, или самият конкурс е "открит сатанизъм", недостоен за "духовна" Русия, както твърди руският външен министър Сергей Лавров?

Всичко започна, когато санкционираният певец Филип Киркоров помпозно заяви, че победата на българската певица Дара е благодарение на неговия екип, който е помогнал с организирането на изпълнението. Z-пропагандните канали веднага подхванаха разказа за "величието на руската музикална експертиза", пишат от украинският "Център за борба с дезинформацията".

Официална България и продуцентът на певицата обаче бързо отхвърлиха тези руски фантазии, заявявайки, че не знаят кой е Киркоров и каква е връзката му с победата.

Русия отчаяно се опитва да се асоциира с глобални събития и да претендира за някаква форма на значимост

В действителност обаче тя остава дълбоко изолирана. Терористичната държава се опитва да се ангажира с "културна дипломация", но многократно е отхвърляна от цивилизования свят - всяка асоциация с Русия е токсична и незабавно се отрича.

Причината не е измислената от Кремъл "русофобия", а фактът, че Путин, като води агресивна война срещу Украйна и заплашва цяла Европа, в крайна сметка превърна Русия в държава-престъпник.

Победата на България на Евровизия повдигна много въпроси заради връзките на автора на песни Димитрис Контопулос с руския шоубизнес. След финала на конкурса, потребителите на социалните мрежи посочиха дългогодишното му сътрудничество с руския певец Филип Киркоров и участието му в подготовката на руските участници за Евровизия в предишни години.

Самият Контопулос отрече каквото и да е участие на Киркоров в създаването на песента "Бангаранга"

Той направи това изявление в коментар пред RFI на 18 май.

Според Контопулос, макар Киркоров да го е подкрепял през годините, той не е участвал в този конкретен проект.

"Няма такова нещо. Не. Може би е нещо друго. Не знам, може би защото сме приятели от много години. Знаете ли, може би е недоразумение", каза композиторът, когато го попитаха дали екипът на Киркоров е участвал в продукцията на песента.

Друг продуцент, Кристиан Тарча, също отрече каквото и да е участие на Киркоров в "Бангаранга". Той каза, че песента е създадена от четирима сътрудници: той, DARA, Контопулос и друг композитор на име Анна.

"Изглежда, че Филип Киркоров е велик руски артист, който е работил с Димитрис по някои предишни проекти, но не е участвал в "Бангаранга". Вероятно поради сътрудничеството си с Димитрис, той се гордее, че Контопулос участва в създаването на песента и вероятно е щастлив от успеха ѝ", добави Тарча.

Контопулос има установена история на работа по участието на Русия в Евровизия, включително съавторство на песента на Сергей Лазарев от 2016 г. You Are the Only One и песента от 2019 г. Scream. Той също така допринесе за руското участие с песента Shine от 2014 г., изпълнена от сестрите Толмачеви. Много от тези проекти бяха разработени в сътрудничество с Киркоров, който играеше важна роля в руската стратегия за Евровизия в продължение на няколко години.

След конкурса през 2026 г. онлайн дискусиите подчертаха продължаващите връзки на Контопулос с фигури от руската развлекателна индустрия след 2022 г. Потребителите на социалните медии посочиха история в Instagram, за която се твърди, че е публикувана от композитора от Live Arena в Москва на 19 октомври 2025 г. по време на концерт с участието на Сергей Лазарев и Филип Киркоров.

По-късно, на 18 май, беше съобщено, че трима украински творци са участвали в международния продуцентски екип зад печелившата песен на Евровизия на българската певица DARA. Един от тях, Никълъс Чоб, коментирайки скорошни онлайн спекулации за предполагаемо участие на руския изпълнител Филип Киркоров, каза, че за първи път се е сблъскал с подобни твърдения в социалните медии.

"За първи път научих за Киркоров днес в Threads. На всички етапи от подготовката - от избора на песента на състезателя до финалното изпълнение - не се споменаваше за участието му от продуцентския или режисьорския екип", заяви Чоб. "Не мога да потвърдя участието му в създаването на представлението, по което работих. Вярвам, че опитите му да припише успеха на себе си изглеждат като лична инициатива да привлече вниманието към себе си и да подчертае произхода си, особено като се има предвид, че България вероятно е една от малкото страни, до които той все още може да пътува, където може да присъства на "любимия си конкурс"."