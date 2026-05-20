Хореографът на Бангаранга: Дара имаше важна роля в развитието на танца

Хореографът Кевин Костов, който стои зад първата сценична версия на "Бангаранга" за българската селекция на "Евровизия", призна, че

никой от екипа не е очаквал песента и танцът към нея да предизвикат такава световна вълна от интерес.

"Аз получих песента, може би седмица преди селекцията. Получих всички три песни, по които трябваше да работим, да мислим концепции и хореографии. Може би за четири репетиции с танцьорите и с Дара успяхме да създадем това нещо", сподели Костов в ефира на "България сутрин".

Хореографът разкри пред Bulgaria ON AIR, че и самата Дара е имала важна роля в развитието на танца.

След първоначалната версия именно тя предложила едно от основните движения да се повтаря и във втората част на припева.

Според него това решение е допринесло за разпознаваемостта на изпълнението и е помогнало танцът да се превърне в световен тренд.

От думите му става ясно, че

певицата е работила изключително дисциплинирано и концентрирано през целия процес.

Той я определя като истински професионалист с дългогодишен сценичен опит, който умее да остава фокусиран дори при напрегнат график и ограничено време за подготовка.

Според него възможността Дара да работи с международен екип ѝ е позволила да насочи цялото си внимание към изкуството и сценичното присъствие.

Костов е убеден, че всяка песен може да бъде изразена чрез движение, защото хората естествено усещат ритъма и вибрациите на музиката.

По неговите думи дори хората, които твърдят, че не могат да танцуват, реагират подсъзнателно на музикалната енергия.

Той определя стила си като смесица от различни влияния, чиято основа идва от хип-хопа и стрийт културата.

Според него най-важният фактор за успешна хореография не са непременно сложните движения, а правилният избор на екип.