DARA получи пожизнен билет за Националния етнографски музей

Тя ще има възможността да използва залите му за снимки и клипове

22.05.2026 | 06:30 ч. 2
Снимка БГНЕС

Националният етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) поднася голям подарък на DARA - златното ни момиче, донесло най-големия успех за България от конкурса „Евровизия“ 2026 г.

В знак на уважение към нейния талант и отдаденост на изкуството и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура, музеят ѝ подарява доживотен безплатен достъп до всички свои експозиции и събития.

Изненадите не спират до тук, Етнографският музей предоставя на DARA възможността да използва залите му - за период от 7 години, за реализиране на свои творчески проекти – снимки, видеоклипове и други артистични начинания, които ще съчетават модерното изкуство с богатото културно-историческо наследство на институцията. 

Екипът на музея и института изразява благодарност към DARA. "Нейните усилия, стремежът и за успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи, независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото. Тя се превърна в своеобразен символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили. От сърце пожелаваме на младата изпълнителка неизчерпаемо творческо вдъхновение, блестящи успехи на световната сцена и най-вече крепко здраве, за да продължава да радва публиката със своето изкуство!", заявяват от Етнографския музей в навечерието на Европейската нощ на музеите, както и на своята 120-годишнина.

В заключение, екипът на Националния етнографски музей се обръщат към DARA с думите: "Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства. И нека бъде Bangaranga!"

