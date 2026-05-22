Тръмп: САЩ изпращат допълнителни 5000 войници в Полша

Съединените щати ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък.

В публикация в Truth Social Тръмп посочи връзката си с консервативния националистически президент на Полша Карол Навроцки като причина за решението си да изпрати допълнителни войски.

Съобщението идва два дни след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша е било отложено, припомня The New York Post.

Военно присъствие в Европа

САЩ преразглеждаха военното си присъствие в Европа и отдавна се очакваше да го намалят след исканията на Тръмп НАТО да поеме по-голяма роля в отбраната на Европа.

"Въз основа на успешното избиране на настоящия президент на Полша, Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, и отношенията ни с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша“, написа Тръмп в публикацията.

Тръмп беше домакин на Навроцки в Белия дом през май миналата година и го подкрепи в решаващ момент преди полските избори, на които Навроцки впоследствие победи кандидата на проевропейската центристка партия на полския премиер Доналд Туск.

Той се срещна отново с Навроцки в Белия дом през септември и тогава заяви, че САЩ могат да увеличат военното си присъствие в Полша и обеща да осигури отбраната на страната.