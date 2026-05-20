Защо Южна Корея пенсионира стотици изтребители F-5 години по-рано от планираното

Военновъздушните сили на Република Корея ускориха плановете си за извеждане от експлоатация на своите изтребители F-5E/F, след като тези самолети в продължение на десетилетия са били гръбнакът на флота им, като изместиха датата на извеждане от експлоатация от края на 2030 г. на края на 2027 г. Ускореният график за извеждане от експлоатация беше обявен от началника на щаба на ВВС, генерал Сон Сок-рак, в момент, когато програмата за изтребители от пето поколение KF-21 се сблъсква със забавяния и превишаване на разходите, пише MWM. Проблемите с програмата KF-21 бяха оценени от множество анализатори като вероятен фактор за решението за преждевременно извеждане от експлоатация на F-5, като се очаква икономиите от оперативните разходи на по-стария самолет да помогнат за балансиране на бюджета на ВВС. Бързата модернизация на възможностите за въздушна война на Северна Корея и съседен Китай отдавна поставя под сериозен въпрос бойната жизнеспособност на F-5, като Южна Корея от години е единственият останал голям оператор на този тип самолет, освен Иран.

Ускореното изваждане от употреба на по-стари типове изтребители в отговор на превишаване на разходите при разработването на техните заместители е забележително далеч от безпрецедентно, като ВВС на САЩ ускориха плановете си за изваждане от употреба на множество типове изтребители, като например F-16, по-специално поради значителното превишаване на разходите по програмата за изтребители от пето поколение F-35. Въпреки това се очаква икономиите от преждевременното изваждане от употреба на F-5 да бъдат ограничени, като много лекият самолет има едни от най-ниските оперативни разходи и нужди от поддръжка от всички оперативни типове изтребители в света.

Забележително е, че ВВС на Република Корея не инвестираха в значителна модернизация на F-5, за разлика от Тайланд,

който поръча най-обширния набор от подобрения, осигурявайки на остарелия самолет от времето на войната във Виетнам превъзходни бойни възможности отвъд зрителния обсег в сравнение с повечето варианти на много по-новия F-16.

Освен превишаването на разходите по програмата KF-21, местни източници предполагат, че значителното увеличение на разходите за гориво, което се очаква да остане високо в продължение на няколко месеца и евентуално години, вероятно е било основен фактор за решението за намаляване на разходите, като се очаква изваждането от експлоатация на F-5 да има само ограничено въздействие върху бойните способности. Забележително е, че до началото и средата на 2020-те години F-5 все още беше най-многобройният тип изтребител във ВВС на Република Корея, с близо 200 в експлоатация. Типът изтребител наскоро получи значителна публичност, след като самолети на служба в Иран бяха изпратени на дълбоки удари в Кувейт, за да бомбардират американски бази, което повдигна сериозни въпроси относно състоянието на противовъздушната отбрана на САЩ и техните стратегически партньори. Решението за преждевременна нужда от този тип изтребител беше взето по-малко от година, след като един от последните големи оператори, ВВС на Република Китай, изтегли последния си самолет през юли 2025 г.