Украйна извършва най-голямата въздушна атака срещу Москва от Втората световна война насам

През уикенда Украйна предприе масивна атака с камикадзе дронове срещу Русия. В неделя над 500 украински безпилотни летателни апарати пресякоха международната граница и удариха цели на територията на Русия, като това беше най-мащабната въздушна атака срещу Москва от края на Втората световна война насам, пише в анализ за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Украинските военни и разузнавателни служби започнаха една от най-големите атаки с рояци дронове за цялата война в ранната сутрин на неделя, 17 май. Повече от 500 украински безпилотни летателни апарати за еднопосочна атака атакуваха критична инфраструктура, отбранителна инфраструктура и високоценни военни цели в Русия.

Повече от 120 от дроновете атакуваха цели в и около Москва. Няколко украински камикадзе дронове успяха да пробият гъстата руска противовъздушна отбрана, обграждаща столицата, и нанесоха удари по критични инфраструктурни цели. Най-малко трима души загинаха при атаката.

Атаката срещу Москва е най-голямата от началото на войната, която започна с злощастната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Всъщност това е най-голямата атака откакто германският Вермахт стигна до покрайнините на руската столица в последните дни на 1941 г.,

само за да се поддаде на руската зима и да се оттегли. Способността на Украйна да нанесе масирани удари по Москва е сериозен удар по имиджа на руския президент Владимир Путин.

Основна цел на атаката беше да се поддържа натиск върху енергийния сектор на Москва. Русия е един от най-големите производители и износители на суров нефт и природен газ в света. Въпреки че войната се отрази на търсенето на руска енергия, нефтът и природният газ, излизащи от страната, остават силно търсена стока. Въпреки настояването на Запада Украйна да спре успешните си атаки с дълъг обсег срещу руската енергийна инфраструктура поради ситуацията в Иран и надвисващата енергийна криза, Киев поддържа натиска върху Русия, като атакува инфраструктурата за нефт и природен газ.

Дроновете се превърнаха в предпочитаното оръжие за атаки от голямо разстояние. Въпреки че не притежават същата разрушителна сила като балистичните или крилатите ракети, те са евтини, лесни за производство и трудни за унищожаване поради размера и масата си.

Но руската армия не просто наблюдаваше украинската атака без да предприема действия. В същата нощ, когато над 500 украински безпилотни летателни апарати за еднопосочни атаки пресичаха международната граница, близо 300 руски камикадзе дрона летяха в обратна посока, за да атакуват украински градове, критична инфраструктура и военни цели.

Според украинското министерство на отбраната руската армия изстреля 287 безпилотни летателни апарати за еднопосочни атаки срещу Украйна от събота вечер до ранните часове на неделя. Ударният пакет включваше дронове от типа „Шахед“ с реактивни двигатели, както и дронове-примамки "Пародия", предназначени да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да позволят на "Шахед"-ите да достигнат целите си. Украинската противовъздушна отбрана устоя, като свали 279 руски дрона. Осемте безпилотни летателни апарати, които пробиха мрежата на противовъздушната отбрана, удариха седем различни места в Украйна.

Общото използване на близо 800 камикадзе дрона от двете страни превръща този обмен в една от най-големите дрон атаки в конфликта - и вероятно в военната история.