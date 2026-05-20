IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

DARA "уволни" шефа на телевизията в Молдова

Решение на журито предизвика международен скандал

20.05.2026 | 07:22 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Генералният директор на обществения оператор "Телерадио – Молдова" се оттегли от поста заради скандала, който избухна веднага след финала на "Евровизия", предаде rfi.

Напрежението се породи от решението на молдовското жури да даде само 3 точки на Румъния. След вълна от критики Влад Цуркану, генералният директор "Телерадио Молдова", обяви, че ще подаде оставка.

Цуркану подчерта отговорността си като лидер и спомена, че журито не е взело предвид чувствителните отношения между Република Молдова, Румъния и Украйна. Той пожела да изпрати ясно послание за братските отношения с Румъния и признателността за жертвите на Украйна.

Спорът избухна, след като Полша получи максималния брой точки от Молдова,

докато Румъния получи само 3 точки, а Украйна беше оценена с 0. 
Журито от Молдова се състоеше от 7 членове, а точките бяха разпределени, както следва: Полша – 12 точки, Израел – 10 точки, Румъния – 3 точки.

В същото време румънската представителка на "Евровизия 2026 " Александра Капитанеску излезе с коментар, че между двете държави няма лоши чувства.
"Благодарим на всички фенове от Република Молдова за подкрепата им и за гласуването им за нас. Не сме ядосани на молдовското жури, което даде оценките си така, както сметна за правилно. Не е нормално да се търси сметка от цяла нация за решението на 7 души", коментира Александра.

В крайното класиране Румъния се нареди на трето място - след България и Израел.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

дара евровизия молдова румъния журито
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem