Китайчето, с което Путин се снима през 2000 г.: Изобщо не сте се променил!

Президентът на Русия Владимир Путин не е всеобщ любимец. Но за Пен Пай, оплешивяващ и по собствено признание - леко затлъстял китайски инженер, той е герой.

"Президент Путин, вие сте все така елегантен, както винаги, докато аз съм се превърнал от малко момче в мъж на средна възраст, който е качил няколко килограма", обяви Пен по време на посещението на руския лидер в Китай тази седмица.

Пен беше случайно откритие за руските и китайските държавни медии, търсещи нов ъгъл, за да илюстрират състоянието на отношенията между двете страни, особено след предвидимо колоритното посещение в Пекин на президента Тръмп.

Пен беше 12-годишно момче, когато Путин се натъкна на него в парк в Пекин по време на първото му официално посещение през 2000 г. Много по-младият Путин позира за снимка с Пен, баща му и по-големия му брат.

Проследен от руски журналисти преди последното посещение на Путин, Пен не би могъл да бъде по-добра реклама

Вдъхновен от срещата си с Путин в детството, той продължава да учи руски език и да учи в университет в Москва със стипендия от руското правителство. След това се завръща в родната си провинция Хунан в централен Китай, където сега е старши инженер в държавна строителна фирма.

Посланието за човешка трансформация, породена от китайско-руското сътрудничество, не спира дотук. Историята на Пен се оказва важна и на геополитическо ниво, позволявайки на двете страни да подчертаят непрекъснатостта на приятелството между двете страни през годините на 21-ви век.

В това има известна основателност. Путин се сближава все повече с Китай, особено след като президентът Си дойде на власт през 2012 г. Двамата мъже са направили повече от всеки друг, за да реабилитира някога дискредитираната идея лидерите да остават на власт доживот.

И двамата уж бяха избрани за ограничен мандат, и двамата успяха да променят конституциите в своя полза и сега се представят като сили за стабилност пред лицето на обратите на западната демократична политика.

Антизападната промяна обаче изисква известна умствена гимнастика. 2000 г. беше много различна епоха. По това време и двете страни виждаха интеграцията в западните икономически системи като ключ към растежа и това се оказа добре за тях.

Руските продажби на петрол и газ на Европейския съюз и износът на потребителски стоки от Китай на запад създадоха бум и за двете страни.

В днешно време и двамата мъже са склонни да омаловажат тази връзка със Запада като геополитически пропуск. По друго щастливо съвпадение, родната провинция на Пен, Хунан, е била и родното място на Мао Дзедун, а когато Пен беше представен отново на своя герой в държавната къща за гости в Пекин в сряда, Путин коментира, че това е благоприятна годишнина.

На 20 май 1970 г. Мао решава, че е време да обедини страната си след Културната революция, като възобнови войната на Комунистическата партия срещу капитализма.

"Нов подем в борбата срещу империализма на Съединените щати сега се заражда по целия свят", каза той.

Споменаването на речта на Путин беше фино напомняне към Пекин, че неочакваният обрат на Мао две години по-късно, когато той изгради приятелство с президента Никсън срещу Съветския съюз, не беше катастрофа само за Москва. Като позволи на САЩ да спечелят Студената война, това също така представляваше опасност за управлението на Комунистическата партия в Китай.

С икономика, която страда, и войната в Украйна, която се превръща в кървава патова ситуация, Путин се нуждае Китай да не се изкушава от нови американски уговорки.

Миналата седмица Тръмп сякаш намекна на Китай, че може да споделя задълженията на суперсила с Америка и че е готов да приеме Си като единствения си равен на световната сцена. Това заплашва Путин с дълбоко унижение, пишат от The Times.

В днешно време малко китайски студенти посещават руски университети, а стотици хиляди - американски. Пен е напомняне за това, което е можело да бъде и, в руското въображение, все още може да бъде: китайски обрат от Вашингтон към Москва, който е повече от повърхностен.

"В моята професия строя пътища, мостове и тунели", каза Пен, цитиран от руските държавни медии. "Бих искал да изградя мост на приятелството между Русия и Китай."