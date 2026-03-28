Цветове за положителни емоции през пролетта

Цветовете край нас имат силата не само да повлияят на външния ни вид, но и на емоциите, енергията и самочувствието ни. Пролетта бавно разгръща пред нас слънчевите дни и цветовете на природата. Настроението ни се подобрява, но може и да е колебливо. Въпреки настъпването на по-топлите месеци, на нас ни трябва време, за да напаснем компаса си с посоката на пролетта.

Бихме могли обаче да използваме цветовете, за да прегърнем пролетната енергия, да намалим риска от спад на настроението. Цветовете имат голямо влияние върху него.

Кои цветове ще ни помогнат да имаме добро настроение през пролетта?

Жълто – за повишаване на позитивното мислене и креативността

Жълтото е цветът на слънцето, топлината и позитивността. Известно е, че повишава енергийните нива, „разпалва“ креативността и засилва мотивацията.

Ако се чувствате „заседнали“ или ви липсва вдъхновение, добавянето на жълти акценти към ежедневието като дреха, аксесоар, чаша за чай или кафе, ваза, тетрадка, тефтер или малък декоративен предмет, може да ви помогне да освежите настроението си и да насърчите потока на свежи идеи.

