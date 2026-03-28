IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Рецептата Dnes: Ванилов протеинов мус без захар

Много вкусен

28.03.2026 | 08:08 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 200 г скир  
  • 25–30 г ванилов протеин на прах
  • ½ ч.л. ванилов екстракт
  • 50–100 г горски плодове (ягоди, малини, боровинки)
  • 2-4 с.л. студена вода или бадемово мляко
  • по желание: стевия или еритритол

Приготвяне:

  • Разбъркайте скира, протеина на прах, ваниловия екстракт и водата/бадемовото мляко.
  • Разбийте с бъркалка или миксер 1-2 минути, докато стане пухкаво и като мус.
  • Добавете още малко вода/бадемово мляко, ако сместа е твърде гъста.
  • Разбъркайте нарязаните плодове или ги добавете отгоре.
  • Оставете в хладилник за 10-20 минути, за да стане по-гъст мус.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кулинария рецепти готвене
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem