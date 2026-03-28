Рецептата Dnes: Ванилов протеинов мус без захар

Съставки:
- 200 г скир
- 25–30 г ванилов протеин на прах
- ½ ч.л. ванилов екстракт
- 50–100 г горски плодове (ягоди, малини, боровинки)
- 2-4 с.л. студена вода или бадемово мляко
- по желание: стевия или еритритол
Приготвяне:
- Разбъркайте скира, протеина на прах, ваниловия екстракт и водата/бадемовото мляко.
- Разбийте с бъркалка или миксер 1-2 минути, докато стане пухкаво и като мус.
- Добавете още малко вода/бадемово мляко, ако сместа е твърде гъста.
- Разбъркайте нарязаните плодове или ги добавете отгоре.
- Оставете в хладилник за 10-20 минути, за да стане по-гъст мус.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg