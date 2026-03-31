7 сватбени навика, които предвещават развод: Правите ли ги и вие?

Ако сте в социалните мрежи, вероятно сте виждали сватбени видеоклипове, които стават вирусни по всички грешни причини. Младоженец, който хвърля тортата през стаята. Свекърва, която насилствено изтрива червилото на булката. Кумът с ужасно неприличната реч, бащата на булката, който унижава новия си зет пред всички гости и т. н.

Секциите за коментари са пълни с хора, които казват неща като „Това няма как да продължи дълго“ или „Бракът им е обречен“.

Пример за това са Бруклин и Никола Пелц Бекъм, чиято сватба преди няколко години стана причина за сериозен разрив между младоженците и членовете на клана Бекъм. И макар младата двойка да изглежда сплотена на този етап, много хора все пак се съмняват в продължителността на брака им, който е започнал с драма.

Според някои експерти има червени флагове за типове сватбено поведение, които не са толкова очевидни, но предвещават проблеми.

Планирането на сватбата е по същество първият голям стрес тест за една двойка, а поведението на младоженците на сватбата им не е символично. То е диагностично.

Хората, които правят тези 7 неща на сватбата си, почти винаги имат проблеми в брака по-късно:

1. Позволяване на роднини да прекрачват границите

Бракът би трябвало да е партньорство между двама души. Неуспехът да се установят граници със свекъра/свекървата, тъста и тъщата на сватбата е един от най-ясните предсказващи фактори за развод. Това намеква за бъдещ тристранен брак. Когато двойките позволяват на родителите си да вземат едностранни решения относно мястото, храната и списъка с гости, е само въпрос на време възрастната двойка да започне да взима авторитарни решения относно домът и финансите на младите, както и относно бъдещите внуци.

Според едно проучване от Мичиганския университет, съпругите, които са прекалено близки със семействата на съпрузите си, са с 20% по-склонни да се разведат. Интересното е, че съпрузите, които са близки със семействата на съпругите си, намаляват риска от развод. Вероятно това е така, защото жените са длъжни да спазват по-високи етични стандарти.

От жените се очаква да останем мили, учтиви и отзивчиви – дори когато границите са прекрачени. Статистически, жените по-трудно казват „не“, особено на хора, на които държат.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg