PR трик ли е връзката между Джей Ло и Брет Голдстин?

Продължава да се появява нова информация за отношенията между Дженифър Лопес и Брет Голдстин. Още през миналата пролет се появиха слухове, че двамата са заедно. Тогава те снимаха филма "Office Romance" и се говореше, че между тях имало голяма химия и прекарвали много време заедно.

Филмът излиза през юни и сега звездите го промотират.

Но сега източник на "Daily Mail" споделя, че Джей Ло и актьорът не са двойка, просто имитират връзка и опитват да повишат вниманието към романтичната комедия на Netflix.

"Дженифър и Брет не се срещат и не са романтично свързани въобще. Те смятат, че всъщност е наистина забавно, че хората предполагат, че те се срещат и те поддържат това, защото и двамата са наистина развълнувани за излизането на Office Romance. Брет е звезда, но той не е водещ мъж, за когото всички знаят и от когото всички се интересуват. Този филм, който той прави с Джен, нейна работа е да го направи звезда и тя приема тази своя длъжност присърце. Тя иска той да бъде следващото голямо нещо. Ако филмът се приеме добре и той също получи блясъка от това "да бъде във връзка" с Джей Ло, това показва, че той е важен и върви по пътя към това да има статус на водещ мъж.", сподели източникът.

