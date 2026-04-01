Меган Маркъл постна кадри от семейния Великден

Меган Маркъл отново разтопи сърцата на почитателите си. През уикенда 44-годишната херцогиня на Съсекс публикува в профила си в Instagram клипове, на които показва как семейството ѝ празнуват Великден.

Първо се забелязва как някои храни кокошки със зеленолистни растения. Виждаме и как децата на Меган и принц Хари се забавляват на празника.

Арчи, който през май ще навърши 7 г., и Лили, която през юни ще стане на 5 г., тичат в двор с кошници и вероятно търсят скритите великденски яйца. Лилибет е по розова рокля и с диадема с розови заешки уши. Арчи пък е по синя риза и тъмносиво долнище.

Има и видео на снесените от кокошки яйца. На предпоследния клип пък виждаме как Лили носи със себе си голям плюшен заек, а после Арчи боядисва яйца.

"Честит Великден", написала е Маркъл към своята публикация.

