Майка и дъщеря в съседни стаи? Управителка на бордей разказва странни случки

На 32 години кариерата на Катрин де Ноар поема в доста необичайна посока. Докато прави докторантура по психология, посветена на секс труда и управлението му, Катрин ръководи и един от най-големите легални бордели в Европа.

Тя има и 455 000 последователи в Instagram, където често споделя истории и наблюдения от работата си, включително някои от най-странните и запомнящи се ситуации, на които е попадала.

През близо десетте си години в този бизнес Катрин е виждала какво ли не - от семейни драми до абсурдни клиентски желания. Сред историите, които разказва, са случай на майка и дъщеря, които работят заедно в бордела, както и на съпруг, който разбира с какво се занимава жена му, след като сам я засича на работа и си записва час при нея.

Тя си спомня и за особено странни посещения на клиенти - включително мъж, който поискал да разиграе роля на водопроводчик, но вместо това прекарал цялата среща в ремонт на ваната и тоалетната, както и случай, в който една от жените по невнимание подпалила стая по време на среща с клиент.

Майка и дъщеря в съседни стаи

"Когато започнах работа в този клуб и разбрах, че майка и дъщеря работят там заедно - буквално в съседни стаи - бях шокирана. Първата ми реакция беше да си представя мен и собствената ми майка в такава ситуация, което ми се стори изключително неловко", разказва Катрин, цитирана от The Sun.

Но, както самата тя казва, това е бизнес, който я е научил да не съди чуждите житейски избори и начин на живот през собствената си призма.

"Само защото аз не бих искала подобно нещо за себе си, не означава, че на другите трябва да им бъде забранено."

Тя подчертава, че двете не са правели нищо незаконно и щом и майката, и дъщерята са се чувствали добре с това, не е било нейна работа да се намесва.

"Познавам ги вече 10 години и с времето видях, че между тях наистина има много силно доверие - почти като между най-добри приятелки, без тайни помежду им."

Когато съпругът се оказва клиент

Друга история, която по думите ѝ е имала изненадващо добър развой, е тази на семейна двойка, за която Катрин казва, че е имала наистина добра връзка, но интимният им живот почти бил изчезнал.

Жената криела от съпруга си, че се занимава със секс работа, но един ден той се озовал случайно в бордела с приятели и я видял там. В началото двамата се скарали, а тя се съгласила да спре да работи. По-късно обаче се върнала, а според Катрин това довело до честен разговор за отношенията им. След време съпругът отново започнал да идва в бордела и от време на време се записвал при нея като клиент, защото намирал работата ѝ за възбуждаща.

"Някои истории просто имат неочаквано положителен край", казва Катрин.

"Хората очакват нещо съвсем друго"

Катрин не крие с какво се занимава нито от приятелите си, нито от семейството си, но признава, че много клиенти остават изненадани от това колко нормално изглежда.

"Много хора си представят управителите на бордели като някакви типове с фалшиви кожи, отрупани със злато, с бастун в ръка, пури, оръжия и наркотици около тях. Или си представят женския вариант - "мадам", по-възрастна жена, която пуши непрекъснато и някога е била секс работничка. Когато се срещнат с мен - нормална жена на около 30, която освен това изучава секс труда - са много изненадани."

По думите ѝ реакцията често е една и съща: "О... очаквах управителката на бордел да е доста съмнителен тип, а ти всъщност си напълно нормална."

Как попада в този свят?

Катрин започва тази необичайна работа на 22 години, докато следва психология в бакалавърската си програма.

"Стана съвсем случайно - една вечер попаднах на статия с управител на легален бордел и тя страшно ме заинтригува. Той обясняваше как този бизнес може да се прави етично - че в техния бордел жените сами решават какво ще правят, с кого и срещу каква сума, сами си определят графика, а клубът не взима процент от приходите им. Те просто плащат наем за стаята и това е единственото плащане към клуба", разказва тя.

Тя допълва, че въпросният управител също е имал диплома по психология.

"Когато прочетох статията докрай, вече знаех, че искам точно тази работа."

Пред Erobella Катрин казва още, че около този бизнес има страшно много погрешни представи.

"Хората си представят пребити жени, дрогирани и изправени край пътя, гнусни, плашещи клиенти и управители с цели арсенали от оръжия, които тормозят жените. Такива случаи съществуват, защото секс трудът не е едно единно явление, но това са по-крайни ситуации, които най-често се срещат там, където той е незаконен. В Европа, където работя аз, този бизнес е легален, а клубове като нашия минават през доста строги проверки - за хигиена, противопожарна безопасност, редовни посещения от полицията. Работим с неправителствени организации, секс работниците плащат данъци и имат правна защита."