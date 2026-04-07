Ситуацията в Близкия изток се влошава бързо и рискува напълно да излезе извън контрол, но все още има шансове за политическо и дипломатическо решение на конфликта, заяви в понеделник руското външно министерство.

Русия изразява дълбоката си загриженост относно атаките срещу гражданска инфраструктура, включително ядрени съоръжения и обекти на културното наследство, както и изключително високия брой цивилни жертви, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на руското външно министерство. Москва е особено обезпокоена от все по-честите атаки срещу атомната електроцентрала в Бушер, които - според руското външно министерство - вече са причинили жертви сред персонала на централата.

Според тях рискът от радиоактивна катастрофа в Персийския залив е по-лош от ядрената авария в Чернобил

"Отново призоваваме за прекратяване на военните действия. Приветстваме усилията, положени от редица държави, включително Пакистан, Турция и Китай, за деескалация около Иран, с цел започване на диалог за дългосрочна и устойчива нормализация на ситуацията в Близкия изток", се казва в изявлението на московското външно министерство.

Русия смята, че все още има шансове за политико-дипломатическо уреждане, но за да се избегне подкопаването им, страните трябва да се откажат от заплахите, ултиматумите и действията, които биха могли да ескалират конфликта, се добавя в изявлението.

Цинизмът на Русия е обида за здравия разум, заявиха представители на Киев, реагирайки на това изявление на руската дипломация, припомняйки, че от самото начало на незаконното си нахлуване в Украйна Русия е била на прага да предизвика втори "Чернобил" в Европа, според портала Unn.ua.

И не става въпрос само за Запорожката атомна електроцентрала, превзета от руските сили през март 2022 г. и на практика взета за заложник от Москва, с която тя изнудва както Украйна, така и цяла Европа, но дори и за Чернобилската атомна електроцентрала.

В нощта на 13 срещу 14 февруари 2025 г. руски дрон се разби в саркофага на реактор № 4 на Чернобилската АЕЦ, този, който избухна на 26 април 1986 г., причинявайки значителни щети, според Киев. Москва отрича това, както обикновено, точно както отрича бомбардировките по цивилни цели в Украйна, от жилищни сгради до църкви и културни обекти.

Съвсем наскоро, на 24 март, руските сили започнаха атака с дрон срещу град Лвов (номер в Западна Украйна), повреждайки сгради в историческия център на града, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Видеозапис на тази атака, удряща манастир в Лвов, обиколи света, докато Москва твърди, че е засегнала военна инфраструктура, според Unn.ua.